Ученые исследовали риски рака всех типов
Большинство актуальных сейчас исследований концентрируются на конкретных областях ДНК, ассоциированных с конкретными типами опухолей. Эти данные позволяют определить полигенный риск рака, однако не вероятность развития онкологического заболевания в целом. Поэтому группа американских исследователей стремилась разработать шкалу полигенного риска для комплексной оценки вероятности риска рака.
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Детали исследования
Ученые проанализировали наиболее значимые индивидуальные полигенные риски рака для 16 типов опухолей у мужчин и 18 типов опухолей у женщин, сформировали единый массив данных и протестировали его на выборке 202 тысяч мужчин и 239 тысяч женщин.
Участники исследования предоставили данные о наличии вредных привычек, индексы массы тела, физическую активность и ежедневный рацион.
97% участников имели высокий генетический риск по крайней мере одного типа рака,
– выяснили исследователи.
Пятилетняя заболеваемость раком у мужчин составила 7,2%, а у женщин 5,7%. Риски развития рака в группе людей со здоровыми привычками составили 5,5% и 3,6% соответственно.
Снижение процентных показателей сопоставимо с людьми со средним генетическим риском,
– добавили авторы.
Такие результаты доказывают пользу здорового образа жизни, как профилактику рака независимо от генетической предрасположенности.