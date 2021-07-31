Фактор, который снижает генетическую предрасположенность к раку

Масштабные исследования подтвердили, что отсутствие вредных привычек и здоровый образ жизни снижают риски рака до минимума, даже если у человека есть высокая генетическая предрасположенность. К сожалению, обратная взаимосвязь также есть.

Ученые исследовали риски рака всех типов

Большинство актуальных сейчас исследований концентрируются на конкретных областях ДНК, ассоциированных с конкретными типами опухолей. Эти данные позволяют определить полигенный риск рака, однако не вероятность развития онкологического заболевания в целом. Поэтому группа американских исследователей стремилась разработать шкалу полигенного риска для комплексной оценки вероятности риска рака.

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Детали исследования

Ученые проанализировали наиболее значимые индивидуальные полигенные риски рака для 16 типов опухолей у мужчин и 18 типов опухолей у женщин, сформировали единый массив данных и протестировали его на выборке 202 тысяч мужчин и 239 тысяч женщин.

Участники исследования предоставили данные о наличии вредных привычек, индексы массы тела, физическую активность и ежедневный рацион.

97% участников имели высокий генетический риск по крайней мере одного типа рака,

– выяснили исследователи.

Высокая генетическая предрасположенность и наиболее неблагоприятный для здоровья образ жизни повышали риски рака у мужчин в 2,9 раза и у женщин в 2,3 раза по сравнению с людьми с теми же генетическими рисками, но при здоровом образе жизни.

Пятилетняя заболеваемость раком у мужчин составила 7,2%, а у женщин 5,7%. Риски развития рака в группе людей со здоровыми привычками составили 5,5% и 3,6% соответственно.

Снижение процентных показателей сопоставимо с людьми со средним генетическим риском,

– добавили авторы.

Такие результаты доказывают пользу здорового образа жизни, как профилактику рака независимо от генетической предрасположенности.