Фармацевт из американского штата Висконсин намеренно испортил 57 флаконов вакцины от COVID-19 компании Moderna, которых хватило бы для прививки 500 человек.

Чтобы вакцина испортилась ее достаточно достать из холодильника

46-летний Стивен Бранденбург две ночи подряд намеренно доставал препарат из холодильника. При этом он знал, что без соблюдения температурного режима вакцина теряет эффективность в течение 12 часов, пишет The Associated Press.

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Медики успели привить уже неэффективным препаратом 57 человек. Другие дозы они выбросили. По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет от 8 до 11 тысяч долларов.



Стивен Бранденбург уничтожил почти 60 флаконов вакцины против коронавируса / Фото AP

Мужчина считает вакцину опасной

Бранденбурга арестовали, он уже признался в содеянном и объяснил, что пытался уничтожить сотни доз вакцины от COVID-19, поскольку считал их опасными.

По мнению фармацевта, препарат способен вызвать мутацию в человеческой ДНК. В полиции отметили, что подозреваемый является сторонником теории заговора.

На самом деле вакцина не имеет отношения к ДНК

Одним из самых популярных фейков о новой вакцине является утверждение о том, что она якобы способна влиять на ДНК человеческой клетки.

Эксперты объясняют: препарат содержит фрагмент генетического материала вируса РНК, который, однако, не влияет на ДНК. Он лишь предоставляет организму инструкции для "идентификации спаечного белка на поверхности коронавируса и создания иммунного ответа".