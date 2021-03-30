Фармкомпанию признали виновной в смерти сотен людей: более 33 лет препарат был на рынке
Суд признал виновной в непреднамеренных убийствах людей французскую фармкомпанию Servier. Таблетки для похудения вызвали проблемы с сердцем.
Источник:ВВС
О каких лекарствах идет речь
Препарат Mediator разработали для людей с диабетом и избыточным весом. Его продавали в течение 33 лет, пока в 2009 году не изъяли из продажи, когда выяснилось, что он может привести к проблемам с сердцем.
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За все время Mediator прописали примерно 5 миллионам пациентов. Вероятно, сотни людей умерли именно из-за употребления этого лекарства.
Приговор суда и позиция компании
Компания Servier, которая является одним из крупнейших производителей лекарств во Франции. Долгое время компания отрицала побочные эффекты таблеток для похудения.
В то же время 29 марта суд наложил на производителя штраф в размере 3,2 миллиона евро.
Хотя им было известно о потенциальных рисках на протяжении многих лет, они не приняли необходимых мер,
– заявила судья Сильви Дони.
Кроме того, бывшего руководителя компании приговорили к 4 годам заключения условно.
Лекарств в продаже пока нет
В начале 2000-х таблетки Mediator запретили сразу в нескольких европейских странах, в частности в Италии и Испании. В то же время во Франции их продажа не прекращалась вплоть до 2009-го.
Были и другие исследования, свидетельствующие о еще большем количестве возможных смертей – 2 тысячи.
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