Суд признал виновной в непреднамеренных убийствах людей французскую фармкомпанию Servier. Таблетки для похудения вызвали проблемы с сердцем.

О каких лекарствах идет речь

Препарат Mediator разработали для людей с диабетом и избыточным весом. Его продавали в течение 33 лет, пока в 2009 году не изъяли из продажи, когда выяснилось, что он может привести к проблемам с сердцем.

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За все время Mediator прописали примерно 5 миллионам пациентов. Вероятно, сотни людей умерли именно из-за употребления этого лекарства.

Приговор суда и позиция компании

Компания Servier, которая является одним из крупнейших производителей лекарств во Франции. Долгое время компания отрицала побочные эффекты таблеток для похудения.

В то же время 29 марта суд наложил на производителя штраф в размере 3,2 миллиона евро.

Хотя им было известно о потенциальных рисках на протяжении многих лет, они не приняли необходимых мер,

– заявила судья Сильви Дони.

Кроме того, бывшего руководителя компании приговорили к 4 годам заключения условно.

Лекарств в продаже пока нет

В начале 2000-х таблетки Mediator запретили сразу в нескольких европейских странах, в частности в Италии и Испании. В то же время во Франции их продажа не прекращалась вплоть до 2009-го.

Расследования доказали, что 500 смертей, которые произошли в период с 1976 по 2009 год, вероятно, связаны с употреблением Mediator.

Были и другие исследования, свидетельствующие о еще большем количестве возможных смертей – 2 тысячи.