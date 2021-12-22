FDA одобрило таблетки против коронавируса от Pfizer
Источник:FDA
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение таблеток против коронавируса от Pfizer.
Лекарства эффективны против тяжелого течения COVID-19
Паксловид – это первый пероральный препарат, который был разработан для борьбы с пандемией и одобрен в США.
Внимание В США создали вакцину, которая эффективна против всех штаммов, даже Омикрона
Таблетки рекомендованы людям с высоким риском госпитализации или смерти. Они могут стать доступными для американцев уже в эти выходные.
Что надо знать о препарате
В FDA подчеркнули, что Паксловид не разрешен для профилактики коронавируса, перед контактом или после контакта с больным COVID-19.
И не является заменой вакцинации. Вакцинация – единственный эффективный метод профилактики коронавируса.
Паксловид не рекомендуют пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью необходима сниженная доза Паксловида.
В компании Pfizer ранее заявляли, что исследования таблеток подтвердили, что они снижают риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска – на 89%.
Детали Экспериментальная таблетка Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%: заявление компании
Таблетки уже распределили между аптеками
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассказал, что компания заранее направила в США таблетки, чтобы их можно было сразу прописать, когда FDA одобрит их применение.
Омикрон ускорил одобрение лекарств
Разрешение на применение пероральных лекарств выдали в экстренном порядке, вероятно, потому, что больничная система США начала готовиться к новой волне пациентов из-за стремительного распространения штамма Омикрон.
В частности, таблетки помогут снизить нагрузку на системы здравоохранения, а также решить вопрос с людьми, которые не хотят вакцинироваться, а следовательно имеют более тяжелое течение заболевания.