Лекарство с искусственными антителами коронавируса

Речь идет только о людях с ослабленной иммунной системой до того, как они испытали влияние коронавируса. Экстренное разрешение на использование препарата было выдано в среду, 8 декабря.

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Медикамент Evusheld, разработанный компанией AstraZeneca, был допущен к применению в США. Он предназначен для людей с ослабленным иммунитетом, которые не могут привиться от коронавируса.

В нем содержатся синтетические антитела коронавируса.

Предостережение! При этом в организации предупредили, что препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендуется сделать вакцинацию против коронавируса.

Лекарство предназначено только для тех, у кого ослаблена иммунная система и для тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.

Следует отметить, что препарат не могут использовать уже инфицированные пациенты. Evusheld можно давать пациентам старше 12 лет.

Что известно о препарате Evusheld Препарат содержит комбинацию из двух видов синтетических антител. Их вводят путем двух инъекций одну за другой. Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спаечный белок, что позволяет вирусу встраиваться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.

В Китае одобрили первый препарат против коронавируса

Напомним, 9 декабря Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило первый в стране комбинированный терапевтический препарат от коронавируса. Лекарство изготовили на основе нейтрализующих антител.

По данным клинических испытаний комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.