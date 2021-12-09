Лекарство с искусственными антителами коронавируса
Речь идет только о людях с ослабленной иммунной системой до того, как они испытали влияние коронавируса. Экстренное разрешение на использование препарата было выдано в среду, 8 декабря.
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Медикамент Evusheld, разработанный компанией AstraZeneca, был допущен к применению в США. Он предназначен для людей с ослабленным иммунитетом, которые не могут привиться от коронавируса.
В нем содержатся синтетические антитела коронавируса.
Лекарство предназначено только для тех, у кого ослаблена иммунная система и для тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.
Следует отметить, что препарат не могут использовать уже инфицированные пациенты. Evusheld можно давать пациентам старше 12 лет.
Препарат содержит комбинацию из двух видов синтетических антител. Их вводят путем двух инъекций одну за другой.
Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спаечный белок, что позволяет вирусу встраиваться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.
В Китае одобрили первый препарат против коронавируса
Напомним, 9 декабря Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило первый в стране комбинированный терапевтический препарат от коронавируса. Лекарство изготовили на основе нейтрализующих антител.
По данным клинических испытаний комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.