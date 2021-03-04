Фейки и мифы, – Степанов об отказе медиков от вакцинации
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал информацию о том, что медики отказываются вакцинироваться от COVID-19 ввезенной в Украину вакциной Covishield, фейками и мифами.
Источник:Вежа
Об этом Степанов заявил во время рабочей поездки в Винницу. Он сделал такие выводы после личного общения с местными медиками.
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Степанов не верит, что медики не вакцинируются
По его словам, сейчас есть также медицинские работники, которые уже переболели COVID-19 и хотят получить защиту чуть позже, поскольку сейчас у них еще есть антитела. Особенно те, которые переболели не более, чем шесть месяцев назад. Поэтому они сделают это через месяц-два.
Почему Степанов вакцинировался против коронавируса
Он напомнил, что также болел коронавирусом в ноябре прошлого года, однако публично сделал прививку 1 марта. Он пояснил, что несмотря на наличие антител, решил вакцинироваться, поскольку в течение последних месяцев наблюдает “антивакцинальную вакханалию”. Отметил, что таким образом хотел подтвердить украинцам, что вакцина безопасна.
Я понимаю, что такое вакцинация. Человек может заболеть COVID-19 и в результате этой болезни может попасть в реанимацию, иметь тяжелые последствия, или умереть. Есть альтернатива – вакцинация. И тогда человек либо вообще не заболеет, либо переболеет бессимптомно и без последствий, которые потом могут быть,
– сказал министр.
Вакцинация против коронавируса в Украине
- 24 февраля 2021 года в Украине начался первый этап вакцинации. Первую дозу препарата CoviShield тогда получил медик.
- Препарат Covishield первым стал доступным в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.
- Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко вакцинировались 2 марта.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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