Министр здравоохранения Максим Степанов назвал информацию о том, что медики отказываются вакцинироваться от COVID-19 ввезенной в Украину вакциной Covishield, фейками и мифами.

Об этом Степанов заявил во время рабочей поездки в Винницу. Он сделал такие выводы после личного общения с местными медиками.

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Степанов не верит, что медики не вакцинируются

Максим Степанов “Сейчас есть много фейков, мифов и иногда откровенно абсурдных, якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться или против конкретной вакцины. В первые больницы, согласно спискам, примерно 67% готовы прививаться”.

По его словам, сейчас есть также медицинские работники, которые уже переболели COVID-19 и хотят получить защиту чуть позже, поскольку сейчас у них еще есть антитела. Особенно те, которые переболели не более, чем шесть месяцев назад. Поэтому они сделают это через месяц-два.

Почему Степанов вакцинировался против коронавируса

Он напомнил, что также болел коронавирусом в ноябре прошлого года, однако публично сделал прививку 1 марта. Он пояснил, что несмотря на наличие антител, решил вакцинироваться, поскольку в течение последних месяцев наблюдает “антивакцинальную вакханалию”. Отметил, что таким образом хотел подтвердить украинцам, что вакцина безопасна.

Я понимаю, что такое вакцинация. Человек может заболеть COVID-19 и в результате этой болезни может попасть в реанимацию, иметь тяжелые последствия, или умереть. Есть альтернатива – вакцинация. И тогда человек либо вообще не заболеет, либо переболеет бессимптомно и без последствий, которые потом могут быть,

– сказал министр.

Вакцинация против коронавируса в Украине



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала