В больнице "Феофания" людям делали прививки против коронавируса якобы остатками вакцины по предварительной записи. Однако оказалось, что часть лиц вакцинировались дозами, которые были предназначены для медиков. В документах желающих тоже записывали как работников больницы.

Зато вакцинацию остатками препаратов в "Феофании" якобы не проводили. Об этом рассказал региональный координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк.

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Что рассказал координатор по вакцинации

По словам Животенюка, мобильная бригада приезжает только сделать прививку, а больница должна предоставить доступ к интернету, кабинету вакцинации и списку медиков, заверенному печатью. Поэтому бригада просто читает список и видит, что вакцинирует такого-то медика. Однако впоследствии выяснили, как отметил координатор, что некоторые из вакцинированных были совсем не медиками.

Как действовала вероятная "схема"

Издание утверждает, что это не единичный случай. Мобильные бригады якобы приезжали вакцинировать работников больницы более 5 раз. К слову, в целом там работает около 1700 человек. Пока неизвестно, сколько людей могли вакцинировать по такой "схеме". СМИ утверждает, что 2 случая точно были. Эти люди думали, что прививаются остатками.

У меня есть расписка главного врача, которая гарантирует, что в списках, которые он предоставляет – исключительно работники больницы. Он несет ответственность за недостоверность информации в списках,

– добавил Животенюк.

Что говорит власть

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что поручил проверить такие слухи. К процессу он привлек регионального координатора Киева.

"Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы "Феофания" в заведении", – отметил Ляшко.

Правда, теперь по номеру телефона, по которому люди записывались на прививку в Феофании, говорят, что информация несоответствующая, а вакцинацию уже не проводят.

Обратите внимание! По состоянию на 7 апреля в Украине уже вакцинировали 304 680 человек. Однако 2 дозы получили лишь два человека.