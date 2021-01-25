В феврале в оккупированном Севастополе начнут массовую вакцинацию против COVID-19
Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.
Источник: "Крым Реалии"
Согласно информации директора так называемого департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, в Севастополь уже поступило 1 742 дозы вакцины.
К теме Украинцы против "Спутник-V": как граждане относятся к вакцинам против COVID-19
До конца февраля оккупационные власти города обещают получить 18 тысяч доз вакцин.
Записаться на прививку можно будет уже с завтрашнего дня на портале госуслуги. К этому времени в Севастополь поступит большая партия вакцины, которая позволит начать массовую вакцинацию, а также будет завершена вакцинация врачей и учителей,
– говорится в сообщении.
Пока не сообщается, какой именно вакциной будут прививать крымчан. Но вероятнее всего, что это будет "Спутник-V".
Коронавирус в Севастополе: что стоит знать
- За минувшие сутки в Севастополе зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом и еще 5 смертей.
- С начала пандемии в городе обнаружили 9 105 больных COVID-19.
- Из них 8 220 пациентов уже выздоровели, но 366 человек – умерли.
- Известно, что в черте города российской вакциной прививали 1 742 человека (врачей и учителей).
Поделиться новостью