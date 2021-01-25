Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.

Согласно информации директора так называемого департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, в Севастополь уже поступило 1 742 дозы вакцины.

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До конца февраля оккупационные власти города обещают получить 18 тысяч доз вакцин.

Записаться на прививку можно будет уже с завтрашнего дня на портале госуслуги. К этому времени в Севастополь поступит большая партия вакцины, которая позволит начать массовую вакцинацию, а также будет завершена вакцинация врачей и учителей,

– говорится в сообщении.

Пока не сообщается, какой именно вакциной будут прививать крымчан. Но вероятнее всего, что это будет "Спутник-V".

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