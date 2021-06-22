Не хочешь прививаться от COVID-19 в тюрьму: на Филиппинах планируют наказывать антивакцинаторов

Президент Филиппин пригрозил жестким наказанием людям, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. Родриго Дутерте считает, что таких людей следует заключать в тюрьму.

Представители министерства здравоохранения – не столь категоричны, как президент. Они призывают людей прививаться, однако подчеркивают, что это – добровольно.

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Президент подчеркнул, что из-за COVID-19 – кризис

Дутерте, в свою очередь, отреагировал на информацию о низких показателях вакцинации обращением к населению.

Вы выбираете вакцину, или я вас посажу,

– сказал Дутерте.

Президент подчеркнул, из-за коронавируса в стране – кризис и его огорчает, что население не прислушивается к советам власти.

Дутерте вакцинировался еще 4 мая

Отметим, что по состоянию на 20 июня на Филиппинах вакцинировали 2,1 миллиона людей из 110 миллионов населения. Сам Дутерте вакцинировался еще 4 мая. Более того, главе государства сделали инъекцию китайской вакцины Sinopharm, которая еще не была одобрена регулятором.

Между тем В Китае уже сделали более 1 миллиарда прививок от COVID-19