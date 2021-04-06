В провинции Кавите на острове Лусон скончался мужчина, которого полиция заставила выполнить 300 приседаний. Он нарушил комендантский час.

О том, что случилось с мужчиной, рассказала его семья. Даррена Манаог Пенаредондо и еще нескольких людей остановили офицеры полиции после 18:00.

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За нарушение комендантского часа правоохранители заставили их синхронно приседать 100 раз. Если им не удавалось сделать это одновременно, их заставляли приседать снова. В итоге группа выполнила 300 упражнений.

Мужчина вернулся домой в 6 утра и пожаловался на боль. Его партнерша Рейшелин Бальс рассказала, что Дарре едва не ползал. На следующий день мужчина упал и перестал дышать.

Весь день он с трудом ходил, просто ползал. Но я не восприняла это серьезно, потому что он сказал, что это всего лишь простая телесная боль,

– сказала Рейшелин.

На следующий день мужчина потерял сознание и перестал дышать. Бальс попросила соседей помочь, но вскоре мужчина умер.

Мэр города приказал начальнику полиции провести тщательное расследование. Он назвал такое наказание пыткой.

Это не первое физическое наказание за нарушение карантина на Филиппинах

Ранее в этом же месяце организация Human Rights Watch сообщила, что нарушители правил карантина на Филиппинах подвергаются злоупотреблениям со стороны полицейских. Правозащитники рассказали о случаях, когда полиция и местные власти размещали людей в клетки для собак, а других заставляли сидеть под полуденным солнцем.

На днях начальник полиции города Марло Солер заявил, что физического наказания для нарушителей комендантского часа нет. По протоколу офицеры должны только читать лекции. Также он пообещал, что если полицейские будут применять физическую силу и это будет доказано, то "этого не потерпят".

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