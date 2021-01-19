В настоящий момент на Филиппинах еще ни одна вакцина от COVID-19 не получила одобрения. Однако, как пишут иностранные СМИ, в стране подпольно вакцинируют китайцев, работающих в онлайн-казино. Препараты пересылают в страну незаконно.

Стоимость дозы вакцины от коронавируса на черном рынке в несколько раз превышает стандартные 30 долларов в Китае. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Импорт несанкционированных фармацевтических препаратов является незаконным. Но стремительный спрос среди китайских рабочих, многие из которых работают в прибыльных интернет-казино на Филиппинах, двигает черный рынок.

Снова и снова медицинскими работниками пренебрегают ... Медсестрам, врачам и другим медицинским работникам следует отдавать приоритет при получении этих вакцин, поскольку они наиболее подвержены риску воздействия вируса,

– заявила Рейгнер Антикера, президент Альянса молодых лидеров и адвокатов медсестер.

Подпольная вакцинация усугубляет проблему пандемической неровности и иммунизации. В Юго-Восточной Азии это также грозит обострением отношений между местными и приезжими.

Подпольная вакцинация не ограничивается только китайскими гастарбайтерами. Так, в конце декабря президент страны Родриго Дутерте заявил, что военнослужащие Филиппин уже привиты от COVID-19 препаратом китайской государственной фармацевтической компании Sinopharm. Это впоследствии подтвердили представители службы безопасности президента.

Кроме того, министр обороны Дельфин Лорензан также подтвердил местным СМИ, что вакцина была ввезена контрабандой, но считает это "оправданным", поскольку охранники должны быть здоровы, чтобы обеспечивать безопасность лидера страны.