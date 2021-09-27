Оказалось, что просмотр сериалов и фильмов в жанре ужасов помогает некоторым людям справиться с тревожным расстройством. А еще пережить страх и волнение.

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Как жуткие фильмы преодолевают страхи

Фильмы ужасов дают эмоциональную разрядку. Столкнувшись с чем-то ужасным, человек пытается убежать или спрятаться, но когда опасность минует – приходит расслабление.

У людей с тревожным расстройством эта система дает сбой и некоторые повседневные дела могут восприниматься организмом как угроза. Так что фильмы ужасов могут вернуть внимание человека в другое русло – вызвать страх, а затем расслабление.

Психолог Колтан Скривнер заметил, что поклонники жанра ужасов высоко ценят так называемое болезненное любопытство – желание изучить страшную ситуацию. Исследователь считает, что такое любопытство и чувство тревоги имеют схожие психологические корни, поскольку в их основе лежит повышенный интерес к сбору информации об угрозах, даже если он связан с неприятными эмоциями.

Клинический психолог Лана Холмс, убеждена, что фильмы ужасов также позволяют тренировать свою психику. Они могут помочь человеку понять, что причины повседневной тревоги такие же нереальные, как и чудовища на киноэкране.