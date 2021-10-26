Финансовое поощрение ускоряет вакцинацию против коронавируса

Выплата примерно 20 фунтов за каждую прививку вызвала увеличение спроса на вакцинацию среди жителей Великобритании. Еще около 5 миллионов британцев не прошли через защитные иммунизации.

Исследователи считают, что выплата небольшой материальной компенсации стимулирует людей к вакцинации.

Также на тему: Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Деньги за вакцинацию в Великобритании

Например, когда в Великобритании за инъекции гражданам начали платить по 20 фунтов, то спрос на прививки значительно увеличился. Больше всего это повлияло на представителей наименее обеспеченных слоев населения, а также этнических меньшинств, для которых 20 фунтов являются крупной суммой.

При этом на территории Великобритании пока нет официальной программы по финансовому стимулированию граждан, хотя именно в этой группе людей меньше всего вакцинированных. Также некоторые компании, включая Deliveroo и Uber, предоставляют скидки для людей, которые решили вакцинироваться.

Но все же еще 5 миллионов людей в Великобритании невакцинированны, включая около 700 тысяч человек старше 50 лет.

Деньги за вакцинацию в США

А вот в США активно действуют различные финансовые кампании по стимулированию вакцинации. В частности, полностью привитым гражданам предлагают принять участие в лотереях с призовыми фондами в один миллион долларов.

В Северной Каролине, запустила двухнедельную пилотную программу поощрения, она предусматривала выплату 25 долларов США взрослым, которые сами вакцинировались или увезли кого-то для получения первой прививки.

В течение этой программы 2890 человек получили деньги за получение первой дозы, а 1374 человека получили ее за то, что привезли других.

Исследование финансового стимулирования вакцинации

В научной статье в JAMA Internal Medicine эксперты подтвердили, что небольшое финансовое стимулирование является перспективной стратегией для увеличения распространения вакцинации. Деньги замедлили снижение вакцинации и способствовали более справедливому распределению, особенно для малообеспеченных людей.