В Финляндии обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции "Fin-796H", который даже сложно обнаружить с помощью ПЦР-тестов.

Исследователи из Института биотехнологии Хельсинкского университета и Vita Laboratoriot заявили, что новый штамм содержит мутации похожие на "британский" и "южноафриканский" варианты.

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В то же время новая мутация коронавируса, скорее всего, не связана с предыдущими версиями.

В мире уже обнаружено несколько вариантов коронавируса. Почти все они являются "потомками" "британского", "южноафриканского", "бразильского" или "японского" вариантов. Вариант из Финляндии, отличается от них. Его мутации имеет те же особенности, но, по-видимому, он не принадлежит к линии эволюции ни одного из ранее известных вариантов,

– сообщили ученые.

Что известно о мутации коронавируса из Финляндии

"Fin-796H" имеет как мутации, приводящие к увеличению заразности, так и изменения, влияющие на устойчивость к вакцинам.

Мутации в вирусе затрудняют его обнаружение как минимум одним из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения ПЦР-тестов. Однако финские исследователи считают, что причин для паники нет, из-за того, что большинство других тестов все же способны выявить данную мутацию COVID-19.

Пока доподлинно неизвестно, насколько широко распространился новый вариант "Fin-796H" и где именно он появился.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала