В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину против COVID-19
Финское агентство по лекарственным средствам Fimea получило первый отчет о побочной реакции на вакцину против коронавирусной инфекции с тех пор, как страна начала внедрение программы вакцинации 27 декабря.
Главный врач агентства Мая Кауконен подтвердила, что отчет поступил. Однако, по ее словам, она не может разглашать никаких деталей из-за конфиденциальности пациента. Об этом сообщает издание Yle.
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Кауконен добавила, что количество сообщений об аллергических или побочных реакциях, вероятно, увеличится вместе с развертыванием программы вакцинации.
Когда будет зафиксировано по меньшей мере пять таких сообщений, мы разместим на нашем сайте информацию о типе реакций, которые произошли,
– добавила главный врач агентства.
Вакцинолог и старший врач Финского института здравоохранения и благосостояния (THL) Анна Ногинек объяснила, что факт получения сообщения о побочной реакции на новую вакцину странный, особенно на ранних стадиях ее использования.
Сначала в стране запланирована вакцинация медицинских работников в пяти крупнейших медицинских округах Финляндии – Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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