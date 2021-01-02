Финское агентство по лекарственным средствам Fimea получило первый отчет о побочной реакции на вакцину против коронавирусной инфекции с тех пор, как страна начала внедрение программы вакцинации 27 декабря.

Главный врач агентства Мая Кауконен подтвердила, что отчет поступил. Однако, по ее словам, она не может разглашать никаких деталей из-за конфиденциальности пациента. Об этом сообщает издание Yle.

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Кауконен добавила, что количество сообщений об аллергических или побочных реакциях, вероятно, увеличится вместе с развертыванием программы вакцинации.

Когда будет зафиксировано по меньшей мере пять таких сообщений, мы разместим на нашем сайте информацию о типе реакций, которые произошли,

– добавила главный врач агентства.

Вакцинолог и старший врач Финского института здравоохранения и благосостояния (THL) Анна Ногинек объяснила, что факт получения сообщения о побочной реакции на новую вакцину странный, особенно на ранних стадиях ее использования.

Сначала в стране запланирована вакцинация медицинских работников в пяти крупнейших медицинских округах Финляндии – Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

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