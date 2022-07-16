Может ли физическая активность уменьшить негативное влияние неправильного питания

Новое исследование показало, что высокий уровень физической активности не нейтрализует вредное влияние неправильного питания и не влияет на риск смерти.

Исследование, проведенное Сиднейским университетом, показало, что участники, имевшие высокий уровень физической активности и качественную диету, имели самый низкий риск смерти.

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Как происходило исследование

Ученые изучили независимое и совместное влияние диеты и физической активности на смертность от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, используя большую популяционную выборку у 360 600 взрослых британцев из Биобанка Великобритании.

Биобанк Великобритании – что это? Это масштабное биомедицинское когортное исследование, содержащее детальную биологическую, поведенческую и медицинскую информацию об участниках.

Правильная диета должна включать не менее пяти порций фруктов и овощей в день, две порции рыбы в неделю и ограниченное потребление красного мяса, особенно обработанного.

Диета важна для долголетия

Исследование показало, что для тех, кто имел высокий уровень физической активности и высококачественную диету, их риск смертности был снижен на 17% от всех причин, на 19% от сердечно-сосудистых заболеваний и на 27% от отдельных видов рака, по сравнению с теми, кто имел плохую диету, но были физически активными.

Как регулярная физическая активность, так и здоровое питание играют немаловажную роль в укреплении здоровья и долголетия. Некоторые люди могут думать, что они могут компенсировать влияние неправильной диеты высоким уровнем физических упражнений или компенсировать влияние низкой физической активности высококачественной диетой, но данные показывают, что, к сожалению, это не так,

– подчеркнули ученые.

Небольшое количество исследований ранее обнаружило, что высокоинтенсивные упражнения могут противодействовать вредным физиологическим реакциям на переедание.

Однако долгосрочное влияние на то, как диета и физическая активность взаимодействуют друг с другом, оставалось менее изученным. Результаты исследования подтверждают важность как физической активности, так и качественной диеты для уменьшения смертности от всех причин.