Физическая активность во время работы приносит вред, а во время отдыха – пользу
Известно, что физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и в целом хорошо влияет на здоровье. Но оказалось, что это правило не работает для профессиональной физической деятельности.
Источник:European Heart Journal
Ученые из Национального исследовательского центра рабочей среды и больницы Копенгагенского университета (Дания) провели масштабное исследование. В нем проанализировали данные о 104 046 людях в возрасте от 20 до 100 лет.
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Это были жители Копенгагена. С 2003 по 2014 год они заполняли анкеты о физическую активность (ее разделяли на 4 категории: низкую, среднюю, высокую и очень высокую) во время досуга и на работе.
За 10 лет умерло 9 846 участников исследования, 7 913 из которых вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты исследования
- Средняя, высокая и очень высокая физическая активность в свободное от работы время снижала риск смертности на 26, 41 и 40 процентов соответственно.
- А вот высокая и очень высокая производственная повышала риск смертности на 13 и 27 процентов соответственно.
Почему так происходит и что советуют ученые
Людям, которые много и тяжело работают, трудно себя заставить заняться еще какой-то физической активностью в свободное от работы время.
Многие люди считают, что физическая активность, которой они занимаются на рабочем месте, делает их здоровыми, потому они могут расслабиться в выходные дни. К сожалению, наши результаты показывают, что это не так,
– рассказали ученые.
Поэтому исследователи советуют таким людям ежедневно отдавать себя обычной получасовой прогулке. Это поможет повысить частоту сердечных ритмов и общую кардионагрузку.
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