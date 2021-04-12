Известно, что физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и в целом хорошо влияет на здоровье. Но оказалось, что это правило не работает для профессиональной физической деятельности.

Ученые из Национального исследовательского центра рабочей среды и больницы Копенгагенского университета (Дания) провели масштабное исследование. В нем проанализировали данные о 104 046 людях в возрасте от 20 до 100 лет.

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Это были жители Копенгагена. С 2003 по 2014 год они заполняли анкеты о физическую активность (ее разделяли на 4 категории: низкую, среднюю, высокую и очень высокую) во время досуга и на работе.

За 10 лет умерло 9 846 участников исследования, 7 913 из которых вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования

Средняя, высокая и очень высокая физическая активность в свободное от работы время снижала риск смертности на 26, 41 и 40 процентов соответственно.

А вот высокая и очень высокая производственная повышала риск смертности на 13 и 27 процентов соответственно.

Почему так происходит и что советуют ученые

Людям, которые много и тяжело работают, трудно себя заставить заняться еще какой-то физической активностью в свободное от работы время.

Многие люди считают, что физическая активность, которой они занимаются на рабочем месте, делает их здоровыми, потому они могут расслабиться в выходные дни. К сожалению, наши результаты показывают, что это не так,

– рассказали ученые.

Поэтому исследователи советуют таким людям ежедневно отдавать себя обычной получасовой прогулке. Это поможет повысить частоту сердечных ритмов и общую кардионагрузку.