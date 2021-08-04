Физическая активность заставляет мозг работать во время депрессии

Ученые обнаружили, что физическая активность не только снижает симптомы депрессии. Оказывается, спорт увеличивает способность мозга к изменениям, которые необходимы для адаптации и обучения.

Люди с депрессией часто замкнуты и физически неактивны. Но результаты исследования еще раз подтвердили, что занятия спортом важны для лечения и профилактики депрессии.

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Исследователи включили в исследование 41 человек, которые лечились от депрессии стационарно. Участников разделили на 2 группы, одна из которых 3 недели выполняла физические упражнения. А вторая, то есть контрольная группа, проходила стандартное лечение без физической активности.

Исследовательская группа установила серьезность депрессивных симптомов, таких как потеря драйва и интереса, отсутствие мотивации и негативные чувства, как до, так и после программы. Кроме этого, ученые измерили способность мозга к изменениям, известную как нейропластичность. Она важна для всех процессов обучения и адаптации мозга.

Специалисты разработали особую программу нагрузок

Программу нагрузок разработала команда спортивных наук Университета Билефельд под руководством профессора Томаса Шака. Программа была разнообразной, содержала развлекательные элементы и никогда не принимала форму соревнований или тестов – от участников требовали командной работы.

Это специально способствовало мотивации и социальной сплоченности, избавляя от страха перед трудностями и отрицательным опытом с физической активностью, к примеру, со школьными уроками физкультуры,

– рассказала одна из авторов исследования Карин Розенкранц.

Результаты исследования

Результаты установили, что способность мозга к изменениям у людей с депрессией ниже, чем у здоровых людей.

Но после программы с физической активностью способность к изменениям значительно увеличилась и достигла тех же значений, что и у здоровых людей. При этом в группе уменьшилась депрессивная симптоматика.

Чем больше возрастала способность мозга к изменениям, тем отчетливее уменьшались клинические симптомы.

: физическая активность очень полезна для работы мозга, так как она способствует образованию нейронных связей.