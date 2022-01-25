По степени утомляемости, с которой сталкиваются пожилые люди при выполнении определенных видов деятельности, можно рассчитать вероятность смерти менее чем через 3 года от всех причин. Такое мнение высказали ученые с кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения при Питтсбургском университете в Пенсильвании, Колумбийском государственном университете в Джорджии, а также генетики из Вашингтонского университета в Миссури (США).

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Важная статистика: от повышенной физической усталости страдают от 22,5% до 89,5% людей старшего возраста, а впоследствии женщины страдают от нее чаще мужчин. По общей утомляемости, в частности умственной, предсказывают ухудшение физических и когнитивных функций, с которыми связан риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Ученые провели масштабный анализ:

Авторы новой работы анализировали данные более 2,2 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше, которые были членами нескольких сотен семей, представителями двух поколений и участвовали в Long Life Family Study – международном исследовании продолжительности жизни.

в возрасте от 60 лет и старше, которые были членами нескольких сотен семей, представителями двух поколений и участвовали в Long Life Family Study – международном исследовании продолжительности жизни. Средний возраст участников составил 73,5 лет, среди них 54,2% составляют женщины, 99,7% – белые люди.

По Питтсбургской шкале усталости исследователи оценивали, насколько усталыми чувствуют себя участники, например, во время неспешной получасовой прогулки в парке, быстрой ходьбы в течение часа, работы по дому или в саду, после просмотра телевизора в течение двух часов, 30-минутных тренировок разной степени, светского мероприятия и т.д. 0 баллов означало "нет усталости", 5 – "высшая мера усталости".

Оценки суммировались, учитывая при этом и другие факторы, которые могли бы влиять на чувство усталости: прием определенных лекарств, уровень давления, наличие заболеваний и вредных привычек.

Затем авторы исследования построили кривые выживания Каплана-Мейера, чтобы рассчитать время до наступления смерти в зависимости от степени утомляемости.

Физическая усталость оказалась неплохим индикатором смертности

Наша работа впервые установила, что физическая утомляемость служит надежным независимым индикатором смертности у пожилых людей. Мы выяснили, что сильнейшая физическая усталость (≥ 25 баллов) связана с повышенным в 2,3 раза риском смерти в течение 2,7 года наблюдений по сравнению с меньшей степенью утомляемости (<25 баллов),

– говорится в исследовании.

Корреляция сохранялась и после поправки на возраст и пол – два важных предиктора смертности.

Исследователи отметили, что за последнее десятилетие утомляемость стала ключевым маркером фенотипного старения, но раньше не оценивали, может ли она являться показателем смертности от каких-либо причин.

В дальнейшем ученые планируют разработать методы, нацеленные на снижение физической усталости, чтобы предотвратить нарушения физических функций в процессе старения и улучшить самочувствие пациентов.