Плохое состояние здоровья родителей до зачатия и во время беременности может негативно повлиять на развитие и здоровье будущего ребенка. Но ученые доказали, что это можно нивелировать, если мама будет заниматься физическими упражнениями.

Ученые обнаружили, что если будущая мама будет заниматься физическими нагрузками хотя бы в течение 9 месяцев беременности, то это убережет будущего ребенка от раннего диабета, избыточного веса и других метаболических нарушений. Ученые уверяют – это сработает даже в том случае, если от ожирения страдает и отец.

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Ученые провели эксперимент на мышах. Они уже знали, что аэробные нагрузки у беременной самки с избыточным весом до и во время беременности предупреждают у потомства ранный диабет. Но исследователи стремились смоделировать более реалистичные для человека обстоятельства – когда мать занимается спортом только в течение срока беременности, а в дополнение к этому оба родителя имеют ожирение.

Как проводилось исследование

Для этого грызунов разделили на 2 группы. Одну группу грызунов кормили рационом с высоким содержанием жиров, а контрольную – обычной сбалансированной пищей.

После спаривания одна часть мышей из первой группы могла бегать в колесе, а другая оставалась малоподвижной.

Ожидаемо, что рожденные от самок и самцов из первой группы мышата имели повышенные риски метаболических нарушений. А в более позднем возрасте потомство из этой группы имело больше шансов на повышенный уровень сахара в крови и другие метаболические проблемы.

В общем ученые пришли к выводу, что негативные эффекты ожирения родителей сохраняются на протяжении всей жизни потомства.

Но, проведя еще один эксперимент, ученые поняли, что это можно исправить.

Результаты поразили ученых

Потомство группы самок, которые были физически активными во время беременности, избежало многих эпигенетических изменений. Также наблюдения показали, что им полностью удалось избежать метаболических заболеваний.

Это первое доказательство, что физические упражнения матери только во время беременности могут предотвратить передачу метаболических заболеваний от родителей к ребенку,

– заявили авторы исследования.

Также достоверно известно, что физическая активность матери во время беременности снижает риск осложнений и преждевременных родов. Исследователи отметили, что никогда не поздно начать заниматься спортом.