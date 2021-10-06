Каким образом физическая активность влияет на регрессирование рака
Оказалось, что при физической нагрузке мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярные упражнения привели к замедлению роста опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.
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Детали исследования
Группа австралийских исследователей из Университета Эдит Коуэн обнаружила, что физическая активность может быть эффективным средством для борьбы с раком.
Они показали, что при занятиях спортом мышцы выделяют белки миокины, которые запускают противораковую активность и вовлекают в этот процесс иммунные клетки.
- В 12-недельном эксперименте приняли участие мужчины с ожирением и раком простаты.
- До и после эксперимента они сдали образцы крови, по которым ученые проанализировали состав крови, а затем применили ее непосредственно на образец клеток рака простаты.
Каким образом происходит подавление рака
Однако миокины не убивают рак напрямую. Белки объединяются с другими клетками крови, а также сигнализируют иммунным Т-клеткам атаковать раковые.
Теперь ученые планируют аналогичный эксперимент с мужчинами, которые имеют более поздние стадии рака простаты.
Кроме того, ученые считают, что механизм применим ко всем видам рака.