Физические нагрузки замедлили развитие рака у всех участников нового исследования

Ученые установили, что во время физической нагрузки мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярная активность замедлила рост опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.

Каким образом физическая активность влияет на регрессирование рака

Оказалось, что при физической нагрузке мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярные упражнения привели к замедлению роста опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.

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Детали исследования

Группа австралийских исследователей из Университета Эдит Коуэн обнаружила, что физическая активность может быть эффективным средством для борьбы с раком.

Они показали, что при занятиях спортом мышцы выделяют белки миокины, которые запускают противораковую активность и вовлекают в этот процесс иммунные клетки.

В 12-недельном эксперименте приняли участие мужчины с ожирением и раком простаты.

До и после эксперимента они сдали образцы крови, по которым ученые проанализировали состав крови, а затем применили ее непосредственно на образец клеток рака простаты.

Каким образом происходит подавление рака

Сначала ученые отметили рост уровня миокинов у всех участников. Затем они продемонстрировали, что образцы крови с высоким уровнем миокинов значительно подавляли рост рака в образце.

Однако миокины не убивают рак напрямую. Белки объединяются с другими клетками крови, а также сигнализируют иммунным Т-клеткам атаковать раковые.

Теперь ученые планируют аналогичный эксперимент с мужчинами, которые имеют более поздние стадии рака простаты.

Кроме того, ученые считают, что механизм применим ко всем видам рака.