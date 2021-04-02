Для снижения риска развития деменции ВОЗ рекомендует взрослым людям уделять внимание физической активности. Считается, что аэробные нагрузки положительно влияют на определенные структуры мозга. Однако многолетнее исследование не подтвердило эту гипотезу.

Как происходило исследование

Исследование началось в США в 1996 году. В нем приняли участие 1700 женщин, средний возраст которых составлял 45 лет на момент начала надзорного периода. Когнитивные способности участниц проверялись на плановых приемах у врача тестированием по трем ключевым направлениям: скорость познавательной обработки, вербальная память, то есть способность вспомнить услышанное, и рабочая память – способность комбинировать разную информацию.

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Как с возрастом уменьшаются когнитивные способности

За 21 год наблюдений:

скорость познавательной обработки информации у женщин снизилась в целом на 8% или на 0,4% в год;

динамика ухудшения вербальной и рабочей памяти оказалась медленнее: 4% и 3% соответственно.

Физические нагрузки не помогут

После корректировки данных с учетом различных факторов риска когнитивного старения ученые сделали главное открытие: нет никакой связи между физической активностью и когнитивными способностями.

Авторы отметили, что большинство доказательств гипотезы о том, что физические упражнения способствуют улучшению когнитивных функций, получены из краткосрочных исследований, которые начались в старшем возрасте участников. Однако длительные наблюдения, в которых отслеживается динамика изменения памяти начиная со среднего возраста, позволяют лучше оценить эту связь.

При этом новое исследование не отвечает на вопрос, может ли увеличение физической активности повлиять на когнитивные способности.