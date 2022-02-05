На фоне Олимпиады: ученые требуют нового расследования происхождения COVID-19
Источник:ABC News
После начала Олимпиады в Пекине группа международных ученых вновь призвала к "всестороннему международному расследованию" происхождения COVID -19.
Они убеждены, что это как раз будет "настоящим выражением олимпийских ценностей". Соответствующее письмо направили с требованием к большей прозрачности от китайского правительства.
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Его подписали 20 ученых из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Франции, Австралии, Индии и Японии. Это также подчеркивает постоянную критику как США, так и международных организаций из-за отсутствия сотрудничества с китайским правительством.
Что говорится в письме
"Олимпийская хартия утверждает, что цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества с целью содействия мирному обществу, заботящегося о сохранении человеческого достоинства", – пишет группа ученых.
Они думают, что это "благородное стремление" подрывается, потому что правительство страны всяческими способами препятствует расследованию происхождения COVID-19. Все это на фоне того, что сегодня спортсмены со всего мира собираются вместе в начале Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
"Настоящие идеалы олимпийцев"
Углубленное и объединенное изучение происхождения COVID-19 является "настоящим отражением идеалов, которые лежат в основе олимпийского движения", говорится в письме, и будет "способствовать открытости и взаимном доверии", снова апеллируя к играм в Пекине.
Почему до сих пор неизвестно, откуда взялся COVID
До сих пор не сделали окончательного вывода относительно того, откуда взялся COVID-19, поскольку международные органы здравоохранения и разведка США остановились между двумя теориями:
- появился ли вирус от естественного распространения из животных;
- или вследствие случайной утечки лабораторного эксперимента в Ухане, Китай.
Эксперты говорят, что на выявление происхождения COVID-19 могут потребоваться годы, даже при условии полного международного сотрудничества и неповрежденного следа научных доказательств.
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Предпосылки задержки расследований
- Офис директора Национальной разведки США также отметил препятствия для поиска каких-либо конкретных ответов, а именно – на "неполезной несопоставимости со стороны китайского правительства, которое вероятно, помешает расследованию".
- Команда под руководством ВОЗ также подчеркнула, что для реального прогресса необходимо больше обмениваться данными.
- В первом этапе исследования ВОЗ происхождения COVID-19, считалось, что утечка из лаборатории была "крайне маловероятной".
- Между тем Пекин решительно отрицает, что вирус мог попасть из одной из его лабораторий, настаивая на том, чтобы расследование проводилось за пределами Китая. Китайские власти предположили, что вирус уже распространялся в Соединенных Штатах с конца 2019 года, хотя доказательств у них не было.
- Впрочем, в марте ВОЗ и Китай опубликовали совместное исследование. В нем признали, что единичные инфицирования могли случиться еще до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.
- Однако Китай неоднократно отказывался помогать группам ученых проводить новые этапы исследования в своей стране.