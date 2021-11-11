На фоне пандемии COVID-19 возможна вспышка и другой инфекции, – ВОЗ о новых угрозах

В последнее время заметили меньше зарегистрированных случаев заболевания корью, по сравнению с предыдущими годами. Впрочем, риск вспышек до сих пор растет.

Глобальный прогресс в борьбе с корью под угрозой

Все это на фоне того, что увеличивается количество непривитых, а также из-за пробелов в эпиднадзоре за заболеваниями. Об этом сообщили в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

К теме Количество новых COVID-больных снова почти достигло 25 тысяч за сутки: статистика

Так, в ведомстве заявили, что в течение 2020 года свыше 22 миллионов младенцев пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 миллиона больше, чем в 2019 году.

Вспышки кори

Это стало самым большим увеличением за последние 20 лет и создало опасные условия для возникновения вспышек. Усугубляет ситуацию пандемия коронавируса.

По сравнению с предыдущим годом, зарегистрированные случаи кори снизились более чем на 80% в 2020 году. Однако эпиднадзор за этим недугом тоже ухудшился (количество образцов, отправленных на лабораторные исследования, стало наименьшим за десятилетие).

Также корь стали заметно меньше мониторить и отчитываться о ней. Как отметили в ВОЗ, это ставит под угрозу способность стран предотвращать вспышки этого очень заразного заболевания.

Крупные вспышки кори зафиксировали в 26 странах. На них в 2020 году пришлось 84% всех зарегистрированных случаев.

Большое количество непривитых детей, вспышки кори, а также средства обнаружения и диагностики заболеваний, направленные на поддержку мер в ответ на COVID-19, являются факторами, которые увеличивают вероятность связанных с корью смертей и серьезных осложнений у детей,

– сказал доктор медицинских наук, глава Центра глобальной иммунизации CDC Кевин Кейн.

Что известно о кори

Корь является одним из самых заразных вирусов в мире, однако его почти полностью удается сдерживать с помощью обязательной вакцинации в детстве.

По оценке CDC, за последние 20 лет вакцина против кори предотвратила более 30 миллионов смертей во всем мире, а смертность сократилась с 1 миллиона в 2000 году до 60 тысяч в 2020 году.

В общем в 2020 году корью заразились свыше 7,5 миллионов человек.

Корь – что это? Корь – опасное вирусное заболевание. Именно эта инфекция является одной из основных причин детской смертности в мире.



Вирус очень быстро распространяется – он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки вируса – он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период длится от 7 до 17 дней.

Корь: симптомы и инкубационный период / Инфографика 24 канала

Также в Глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения по борьбе с туберкулезом отмечается, что за последние 10 лет выросла смертность от этой болезни.

Указывается, что число жертв туберкулеза выросло с 1,4 до 1,5 миллиона человек.