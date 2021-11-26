На фоне роста заболеваемости: Украина закупила Ремдесивир для COVID-пациентов

В декабре в Украину поступят 50 тысяч флаконов препарата Ремдесивир, который используют в лечении пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал во время пресс-конференции в Харькове, что государство уже закупило препарат.

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Государство закупило Ремдесивир и направило его в регионы. Мы увидели, что в эту волну значительно возросло потребление препарата по сравнению с весной. Это оперативно обязало нас сделать дополнительные закупки,

– отметил Виктор Ляшко.

Когда регионы получат лекарства

Министр также рассказал, что согласно условиям договора осанки должны поступить до 15 декабря. Речь идет о 50 тысячах флаконов, которые распределят между регионами.

По словам директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максима Хаустова, область получила Ремдесивир, однако в каком количестве и распределен ли уже препарат по больницам, не уточнил.

Ремдесивир – что это за препарат? Ремдесивир (торговое название Veklury) – разработанный компанией Gilead Sciences, Inc. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает пережить острую фазу заболевания.

Препарат разрешен Минздравом Украины для использования в стационарном лечении пациентов с коронавирусной болезнью, входящих в группы риска.

Правда, ВОЗ провела масштабное исследование препаратов, широко применяемых для лечения коронавирусной болезни, среди которых был и Ремдесивир. Результаты свидетельствуют, что лекарство не способно улучшить состояние больных.