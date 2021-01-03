В "Медзакупках" рассказали о формировании цены на вакцину от коронавируса для украинцев. В частности, объяснили, почему цена для Индонезии на четверть меньше.

В открытых источниках относительно вакцины есть две суммы. В частности, 59,5 долларов за две дозы. Об этом сообщил глава "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов в фейсбуке.

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По словам Жумадилова, такую цену предлагали правительственные службы китайского города для своих жителей. Стоимость дозы составляла 29,75 доллара за единицу. Глава предприятия отметил, что это не может быть поводом для беспокойства, учитывая ту цену, которую имеет Украина – 17,85 доллара.

Почему цена для Индонезии ниже, чем для Украины

Однако для Индонезии цена составит 13,57 доллара за дозу, что почти на четверть ниже украинской цены. Однако Жумадилов подчеркнул, что Индонезия не только заказала товар, но и предложила площадку, чтобы опробовать вакцину-кандидата.

Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний,

– добавил Жумадилов.

Такое партнерство и обеспечило гибкую цену. Кроме того, глава предприятия отметил, что Индонезия заказала не 1,9 миллиона доз, как Украина, а 140 миллионов. При этом позиция переговоров азиатов сильнее, чем у украинского закупщика.

К тому же Индонезия покупает вещество "in bulk". Это означает, что вторичную упаковку, маркировку, контроль серий выполняют индонезийцы.

Вакцинация от коронавируса в Украине: коротко