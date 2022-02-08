Как формируются привычки: открыли новый нейронный механизм

Известно, что дофамин играет важную роль в формировании привычек. Также некоторые специалисты убеждены, что дофамин перестает выделяться, как только привычка полностью сформируется.

Однако без ответа остаются пока что 2 важных вопроса: какой из различных дофаминовых путей отвечает за это и как меняется передача сигналов в процессе развития привычки. Открытие ученых из Нидерландов смогло пролить свет на новые механизмы в поведенческой нейробиологии.

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Как формируются привычки: различные теории

Кроме того предположения, что дофаминовые сигналы прекращаются, как только привычка полностью формируется, есть и другие теоретические модели.

Они предполагают, что в процессе формирования привычки сигналы переключаются между разными регионами полосатого тела – области мозга, отвечающей за моторную функцию и вознаграждение во время обучения.

Новый нейронный механизм формирования привычек

Выброс дофамина в лимбических и ассоциативных регионах полосатого тела важен, когда человек учится чему-то новому. Тогда как дофамин в сенсорно-двигательном регионе проявляется позже, когда привычка закрепляется практикой.

Открытие нидерландских ученых реформирует распространенные теоретические модели передачи дофаминовых сигналов.

Их исследование свидетельствует о том, что дофаминовые сигналы в полосатом теле никогда не прекращаются и не меняют регионы в ходе формирования привычки.

Что показали исследования

Исследователи проследили за сигналами дофамина во время формирования привычки у крыс. Секунда за секундой они измеряли выработку дофамина одновременно в лимбическом, ассоциативном и сенсорно-двигательном отделе полосатого тела.

Оказалось, что в ассоциативном полосатом теле-регионе, который раньше связывали с непривычной деятельностью – выработка дофамина повышалась в начале действий и падала по окончании.

У животных без сложившейся привычки паттерн был противоположным.

Оптогенетична стимуляция выброса дофамина в регион ускорила закрепления привычки.

Ученые убеждены, что определение механизмов, которые стоят за развитием привычек, – важно для понимания фундаментальных основ поведения и для лечения многих психиатрических расстройств.