Одно из условий успешного доклада – уверенность спикера в том, что он говорит. И не менее важно то, как именно произносить речь, вот теперь ученые сумели сформировать идеальную формулу выступления.

Ученые провели эксперимент

Десятки добровольцев слушали выступления и давали свою оценку спикеру. Для чистоты эксперимента голос синтезировался программой, чтобы исключить возможное влияние отношения людей к спикеру.

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Что обнаружили ученые

Одним из главных выводов стало то, что на многих людей больше влияло не то, что именно говорил оратор, а то, как именно он это говорил.

Идеальное выступление должно быть таким:

диктор должен начинать говорить несколько медленно,

к середине предложения немного ускорять темп речи,

а потом снова немного замедляться.

Интенсивность речи спикер определяет с помощью акцентов, а высота голоса должна идти от большей к меньшей с начала и до конца предложения.

Успешная стратегия

Этот паттерн работает на разных языках – исследовали французский, испанский и английский.

Мозг "автоматически" улавливает подобные сигналы и лучше запоминает слова спикера. Также именно такой речи люди поверят охотнее, если это новая для них тема,

– говорится в исследовании.

В то же время следует понимать, что никакой стиль повествования не даст 100% результата. Описанный выше метод — это, скорее, наиболее успешная стратегия, чтобы слушатель поверил в целом, а не безусловно.