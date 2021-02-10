Формула "идеальной" речи: голос, которому доверяют люди
Одно из условий успешного доклада – уверенность спикера в том, что он говорит. И не менее важно то, как именно произносить речь, вот теперь ученые сумели сформировать идеальную формулу выступления.
Источник:Nature Communications
Ученые провели эксперимент
Десятки добровольцев слушали выступления и давали свою оценку спикеру. Для чистоты эксперимента голос синтезировался программой, чтобы исключить возможное влияние отношения людей к спикеру.
К теме Неожиданный признак недостатка в организме витамина С и почему это опасно
Что обнаружили ученые
Одним из главных выводов стало то, что на многих людей больше влияло не то, что именно говорил оратор, а то, как именно он это говорил.
Идеальное выступление должно быть таким:
- диктор должен начинать говорить несколько медленно,
- к середине предложения немного ускорять темп речи,
- а потом снова немного замедляться.
Успешная стратегия
Этот паттерн работает на разных языках – исследовали французский, испанский и английский.
Мозг "автоматически" улавливает подобные сигналы и лучше запоминает слова спикера. Также именно такой речи люди поверят охотнее, если это новая для них тема,
– говорится в исследовании.
В то же время следует понимать, что никакой стиль повествования не даст 100% результата. Описанный выше метод — это, скорее, наиболее успешная стратегия, чтобы слушатель поверил в целом, а не безусловно.
Поделиться новостью