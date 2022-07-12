Кожа разных оттенков реагирует на солнце по-разному: кто-то краснеет и покрывается веснушками, а кто-то может с утра до вечера спокойно валяться на пляже и до конца дня получить бронзовый загар.

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Фототипы кожи

Есть много разных классификаций, которые позволяют предсказать поведение кожи при воздействии разных раздражителей, однако самая популярная из них – шкала Фитцпатрик. Согласно этой шкале, существует 6 категорий или фототипов кожи, при этом также важно учитывать цвет глаз и волос.

I тип – кельтский/скандинавский: очень светлая кожа с веснушками, светлые или рыжие волосы, серые, голубые или зеленые глаза.

II тип – восточноевропейский: светлая кожа, возможны веснушки, светло-каштановые или русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза.

III тип – среднеевропейский: слегка смугловатая кожа, веснушки бывают редко, каштановые или темно-русые волосы, карие или серые глаза.

IV тип – южноевропейский: смуглая кожа без веснушек, темно-каштановые волосы, карие глаза.

V тип – азиатский: смуглая кожа с желтоватым оттенком без веснушек, темно-каштановые или черные волосы, темно-карие или черные глаза.

VI тип – афроамериканский: очень темная кожа, черные волосы, темно-карие или черные глаза.

Исходя из заглавий черные фототипы (V, VI) характерны для азиатцев, афроамериканцев и латиноамериканцев, тогда как у представителей европеоидной расы встречаются светлые (I, II) и промежуточные (III, IV) фототипы.

Рекомендации для различных фототипов кожи

Наиболее подвержены солнечным ожогам люди со светлой кожей (I, II фототипы). Чем светлее оттенок – тем выше вероятность получить ожог. А при наличии родинок и веснушек риски еще выше. Такая кожа практически никогда не загорает и темнее она не станет. Светлокожим людям нужно избегать прямых солнечных лучей, а на открытом воздухе использовать максимальную защиту – кремы из SPF от 50 и выше.

Люди с III, IV фототипами шансов загореть больше, но риски нельзя исключать. Уровень SPF можно снизить до 30, а при низкой солнечной активности – до 20 – 25. Наиболее обманчивые фототипы – темные (V и VI). Смуглый оттенок кожи и отсутствие ожогов создают ошибочное чувство безопасности, и есть соблазн пренебречь мерами предосторожности.

Но, несмотря на то, что риски, например, меланомы среди темнокожих людей ниже, диагноз им ставят на более поздних стадиях. Также у них чаще, чем у светлокожих, появляются нарушения пигментации. Поэтому даже очень темной коже требуется защита из SPF не ниже 15.

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