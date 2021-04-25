Инцидент произошел в центре для вакцинации во вторник, 20 апреля. Никто не пострадал, зато власти обещают разобраться.

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После того, как сотрудники поняли, что ошибочно сделали инъекцию не вакциной, они связались с людьми, которым случайно вкололи физраствор.

Пациенты смогли поговорить с врачом, чтобы тот ответил на их вопросы, и записаться на вакцинацию снова. Настоящие прививки часть людей уже получила, остальным их должны сделать 28 апреля.

Подчеркнем, что инъекция физраствором не влияет на здоровье, физиологическая сыворотка — это раствор соленой воды, который используется в разных процедурах, например, во время промывания ран или как растворитель во время прививок.

Власти пока не комментируют причины этой ошибки. Чтобы избежать подобных инцидентов, в центр вакцинации направили дополнительного медицинского работника для обеспечения безопасности.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала