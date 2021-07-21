Соответствующее решение французского правительства обнародовали накануне, 20 июля.

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Какие данные будут вписывать в сертификат:

информацию о полной вакцинации от коронавируса,

или отрицательном тесте;

или справке о недавнем выздоровлении.

Людей с этим сертификатом будут пускать не только в здания, но и на все мероприятия, которые происходят в общественных местах.

Также без COVID-паспорта нельзя будет отправиться в круиз на лайнере и зайти в собор.

В то же время на массовых мероприятиях можно будет не носить маски, если у всех будут COVID-паспорта.

Ситуация с коронавируса во Франции

по данным СНБО

С начала пандемии во Франции зарегистрировали 5 952 341 случай инфицирования коронавирусом.

К сожалению, от болезни умерли около 12 тысяч граждан страны.

Выздоровели – 409 403 человек.

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