Во Франции без COVID-паспортов запретили ходить в кинотеатры, театры, музеи и на мероприятия
21 июля 2021 , 13:10Читати новину українською
Источник:RFI
Во Франции с 21 июля нельзя посещать кинотеатры, музеи, театры, стадионы, ярмарки и различные массовые мероприятия людям без СOVID-сертификата.
Соответствующее решение французского правительства обнародовали накануне, 20 июля.
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Какие данные будут вписывать в сертификат:
- информацию о полной вакцинации от коронавируса,
- или отрицательном тесте;
- или справке о недавнем выздоровлении.
Людей с этим сертификатом будут пускать не только в здания, но и на все мероприятия, которые происходят в общественных местах.
Также без COVID-паспорта нельзя будет отправиться в круиз на лайнере и зайти в собор.
В то же время на массовых мероприятиях можно будет не носить маски, если у всех будут COVID-паспорта.
Ситуация с коронавируса во Франции
по данным СНБО
- С начала пандемии во Франции зарегистрировали 5 952 341 случай инфицирования коронавирусом.
- К сожалению, от болезни умерли около 12 тысяч граждан страны.
- Выздоровели – 409 403 человек.
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