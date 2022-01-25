Саму женщину об этом не предупреждали. За NFT-изображение врач хотел получить 2 776 долларов (примерно 79,6 тысячи гривен).
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На самом снимке видна пуля, застрявшая рядом с костью в предплечье женщины. Саму "картину" врач описал так: "девушка, потерявшая своего бойфренда в результате бойни, устроенной боевиками "Исламского государства" в музыкальном зале".
NFT-изображение сейчас уже сняли с продажи на сайте Open Sea.
Что грозит хирургу
Теперь врачу грозит иск и дисциплинарное взыскание за то, что не попросил разрешения пациентки на публикацию и продажу снимка.
"Этот врач не удовлетворился нарушением обязанности сохранять врачебную тайну, и почему-то подумал, что было бы неплохо описать личную жизнь молодой женщины, сделав ее вполне узнаваемой", – описала суть претензии адвокат пациентки Элоди Абрахам.
По ее словам, хирург позвонил пострадавшей и пытался оправдать свой поступок. При этом он не выразил сочувствия. Сама девушка попросила остаться анонимной.