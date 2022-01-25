Саму женщину об этом не предупреждали. За NFT-изображение врач хотел получить 2 776 долларов (примерно 79,6 тысячи гривен).

Внимание На кого более негативно повлияла пандемия – на мужчин или на женщин

На самом снимке видна пуля, застрявшая рядом с костью в предплечье женщины. Саму "картину" врач описал так: "девушка, потерявшая своего бойфренда в результате бойни, устроенной боевиками "Исламского государства" в музыкальном зале".

NFT-изображение сейчас уже сняли с продажи на сайте Open Sea.

Что такое NFT Невзаимозаменяемые токены (NFT) – это особый тип криптовалюты, представляющий собой активы, которые существуют лишь в собственных криптосистемах. NFT является единицей в цифровой книге, где каждый токен может представлять уникальный цифровой элемент. То есть, это некие виртуальные произведения искусства, которые нельзя дублировать. Они стали мейнстримом 2021 года и теперь продаются на крупных аукционах, ежемесячно принося несколько сотен миллионов долларов их владельцам.

Что грозит хирургу

Теперь врачу грозит иск и дисциплинарное взыскание за то, что не попросил разрешения пациентки на публикацию и продажу снимка.

"Этот врач не удовлетворился нарушением обязанности сохранять врачебную тайну, и почему-то подумал, что было бы неплохо описать личную жизнь молодой женщины, сделав ее вполне узнаваемой", – описала суть претензии адвокат пациентки Элоди Абрахам.

По ее словам, хирург позвонил пострадавшей и пытался оправдать свой поступок. При этом он не выразил сочувствия. Сама девушка попросила остаться анонимной.

Справка. Атака на Батаклан была частью волны террористических актов в Париже в ночь на 13 ноября 2015 года. Они унесли жизни 130 человек. Погибшим в основном было 20 – 30 лет. По количеству жертв эта атака стала самым масштабным нападением на Париж со времен Второй мировой.