Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию
Уже вскоре президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к жителям страны. Все из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.
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Также в стране власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о прививках лиц со слабым иммунитетом.
Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины (от COVID-19 – 24 канал) обязательной в первую очередь для наиболее уязвимой части населения,
– говорится в сообщении местной радиостанции.
Кроме этого, недавно представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса на фоне возобновления эпидемии коронавирус.
Статистика коронавируса во Франции
- Всего за все время пандемии во Франции коронавирус подхватили 7 190 334 человека. Такие данные по состоянию на 5 ноября 2021 года.
- К сожалению, не удалось побороть недуг 117 849 лицам.
- Зато выздоровели 6 962 526 человек.