Во Франции хотят ввести обязательную COVID-ревакцинацию, однако не для всех

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, как быстро COVID-19 продолжает распространяться в Европе. Например, уже во Франции говорят о том, чтобы сделать обязательной повторную прививку.

Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию

Уже вскоре президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться к жителям страны. Все из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.

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Также в стране власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о прививках лиц со слабым иммунитетом.

Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины (от COVID-19 – 24 канал) обязательной в первую очередь для наиболее уязвимой части населения,

– говорится в сообщении местной радиостанции.

Кроме этого, недавно представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса на фоне возобновления эпидемии коронавирус.

Статистика коронавируса во Франции