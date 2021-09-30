Заметим, что чтобы вакцинироваться против коронавируса, дети в возрасте 12 – 15 лет должны получить согласие одного из родителей или опекуна. Зато подростки от 16 лет и старше могут принять решение самостоятельно.

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Перед посещением каких мест нужен "паспорт здоровья"

В перечень входят рестораны, кафе, музеи, спортивные сооружения и транспорт для путешествий на дальние расстояния, а также культурные объекты, такие как музеи. Кроме этого, "паспорта здоровья" нужны в тренажерных залах и бассейнах.

Пропуск здоровья может состоять из:

Доказательства того, что человек был полностью вакцинирован как минимум за 7 дней до этого;

Подтверждение отрицательного результата ПЦР или теста на антиген в течение последних 72 часов;

Доказательство того, что переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Согласно подсчетам, под действие расширенных правил подпадают около 5 миллионов французских подростков. 64% из них уже полностью вакцинированы, а еще 8% получили первую дозу.