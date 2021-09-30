Во Франции издали новые ограничения для детей и подростков
Источник:The Connexion France
С 30 сентября подростки в возрасте от 12 лет должны будут показывать настоящий "паспорт здоровья", чтобы иметь возможность свободно посещать ряд общественных мест во Франции.
Заметим, что чтобы вакцинироваться против коронавируса, дети в возрасте 12 – 15 лет должны получить согласие одного из родителей или опекуна. Зато подростки от 16 лет и старше могут принять решение самостоятельно.
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Перед посещением каких мест нужен "паспорт здоровья"
В перечень входят рестораны, кафе, музеи, спортивные сооружения и транспорт для путешествий на дальние расстояния, а также культурные объекты, такие как музеи. Кроме этого, "паспорта здоровья" нужны в тренажерных залах и бассейнах.
Пропуск здоровья может состоять из:
- Доказательства того, что человек был полностью вакцинирован как минимум за 7 дней до этого;
- Подтверждение отрицательного результата ПЦР или теста на антиген в течение последних 72 часов;
- Доказательство того, что переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Согласно подсчетам, под действие расширенных правил подпадают около 5 миллионов французских подростков. 64% из них уже полностью вакцинированы, а еще 8% получили первую дозу.