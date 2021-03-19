Во Франции каждые 4 минуты в реанимационное отделение попадает пациент с острой респираторной болезнью COVID-19. Правительство заявило о старте третьей волны пандемии.

Во Франции выросла заболеваемость COVID-19

Французский премьер-министр Жан Кастекс считает, что пандемия коронавируса "значительно ускорилась" и "становится все более ясно, что это третья волна".

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Он также отметил, что специалистов беспокоит тот факт, что в медучреждения все чаще госпитализируют молодых пациентов, более здоровых чем те, которые нуждались в лечении во время предыдущих волн.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении локдауна в 16 департаментах страны, в частности в Париже, на 4 недели.

Усиленные ограничения начнут действовать с 19 марта – закроют все магазины и супермаркеты с товарами "не первой необходимости", компании максимально переходят в дистанционный режим работы.

Коротко о ситуации во Франции