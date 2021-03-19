Во Франции каждые 4 минуты в реанимацию попадает пациент с COVID-19
Во Франции каждые 4 минуты в реанимационное отделение попадает пациент с острой респираторной болезнью COVID-19. Правительство заявило о старте третьей волны пандемии.
Источник:CNN
Во Франции выросла заболеваемость COVID-19
Французский премьер-министр Жан Кастекс считает, что пандемия коронавируса "значительно ускорилась" и "становится все более ясно, что это третья волна".
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Он также отметил, что специалистов беспокоит тот факт, что в медучреждения все чаще госпитализируют молодых пациентов, более здоровых чем те, которые нуждались в лечении во время предыдущих волн.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении локдауна в 16 департаментах страны, в частности в Париже, на 4 недели.
Усиленные ограничения начнут действовать с 19 марта – закроют все магазины и супермаркеты с товарами "не первой необходимости", компании максимально переходят в дистанционный режим работы.
Коротко о ситуации во Франции
- За минувшие сутки во Франции зафиксировали 38 501 больного коронавирусом.
- Суточный показатель больных в стране превышает отметку в 30 тысяч уже 2 дня подряд.
- Кроме того, увеличивается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации в реанимационные отделения.
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