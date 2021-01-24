Правительство Франции намерено объявить третий по счету карантин и ввести очередные ограничения. Это связано со стремительным распространением в стране "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.

Решение должно быть принято в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве Франции.

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Что известно о третьем локдауне

Отмечается, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и сейчас только уточняются его сроки и сопутствующие меры.

Он начнется до конца следующей недели, 31 января, и продлится минимум 3 недели.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с заявлением 27 января сразу после заседания Совета по обороне.

Об ограничениях во время карантина

Меры будут более мягкими, поскольку население с трудом переносит режим карантина.

Как заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, в случае введения новых ограничений школы и лицеи продолжат работать.

Обратите внимание! Чтобы замедлить распространение коронавируса врачи Франции рекомендуют воздержаться от разговоров во время пользования общественным транспортом. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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