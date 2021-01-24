Из-за новых видов коронавируса во Франции могут ввести третий локдаун: детали
Правительство Франции намерено объявить третий по счету карантин и ввести очередные ограничения. Это связано со стремительным распространением в стране "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.
Решение должно быть принято в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве Франции.
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Что известно о третьем локдауне
- Отмечается, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и сейчас только уточняются его сроки и сопутствующие меры.
- Он начнется до конца следующей недели, 31 января, и продлится минимум 3 недели.
- Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с заявлением 27 января сразу после заседания Совета по обороне.
Об ограничениях во время карантина
Меры будут более мягкими, поскольку население с трудом переносит режим карантина.
Как заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, в случае введения новых ограничений школы и лицеи продолжат работать.
Коронавирус во Франции: что известно
- По состоянию на 23 января количество больных COVID-19 во Франции превысило 3 миллиона человек.
- От болезни умерли 72 647 инфицированных, в то же время выздоровели 215 822 человека.
- С 24 января при въезде во Францию необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.
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