Согласно установленному порядку, ребенок может получить вакцину против коронавируса только с согласия родителей и по своему личному желанию.

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Несовершеннолетние будут получать прививки только вакциной Pfizer-BioNTech. С 31 мая в стране вакцинация стала доступной для всех категорий взрослого населения.

Правительство планирует вакцинировать против COVID-19 все взрослое население до конца лета.

К слову, в начале июня одной из первых стран Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли.

Вакцина BioNTech/Pfizer уже одобрена для использования среди детей в возрасте от 12 лет и в США и Канаде.

Ранее Европейская комиссия одобрила использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей от 12 лет.