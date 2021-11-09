Во Франции не будут вакцинировать Moderna людей в возрасте до 30 лет

Во Франции людям в возрасте до 30 лет рекомендовали не вакцинироваться против COVID-19 препаратом Moderna. Объяснили это более высокими рисками проблем с сердцем после прививки.

Управление здравоохранения Франции советует использовать молодым людям для прививки против COVID-19 другую мРНК-вакцину – Pfizer.

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Риски проблем с сердцем после вакцинации

Источник: EPI-PHARE

К такому выводу ведомство пришло после исследования, в котором речь шла об очень редких случаях миокардита у молодых людей после вакцинации Pfizer и Moderna.

Среди людей в возрасте до 30 лет этот риск примерно в 5 раз ниже при прививке Pfizer по сравнению с вакцинацией Moderna,

– говорится в заключении ученых.

Рекомендация актуальна для введения первой, второй или третьей дозы. По крайней мере пока не появится больше научных выводов по этому вопросу.

Moderna (mRNA-1273, Spikevax) – коротко о вакцине Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней (NIAID), США.

В целом эффективность Moderna даже выше

Moderna – одна из четырех вакцин, доступных в Украине. На прошлой неделе ЮНИСЕФ доставил 2,9 миллиона доз в рамках программы COVAX.

Однако для людей старше 30 лет власти Франции четко рекомендовали использовать вакцину Moderna, заявив, что ее эффективность несколько выше.

Решение было принято после того, как регуляторы в нескольких других странах, особенно в Канаде, Финляндии и Швеции, прекратили или решили сделать только одну прививку против COVID-19 вакцинами мРНК для подростков после сообщений о возможных редких сердечно-сосудистых побочных эффектах.

Осложнения все еще остаются редкими

Предварительно регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам EMA одобрил бустерную вакцинацию Moderna для всех возрастных групп старше 18 лет по крайней мере через 6 месяцев после второй дозы.

Также в EMA заявили, что связь между очень редким воспалительным заболеванием сердца и вакцинами Pfizer и Moderna все же есть. Однако, преимущества обеих вакцин по предотвращению COVID-19 продолжают перевешивать другие риски.

К слову, недавно в компании Moderna обновили данные об эффективности их вакцины против штамма Дельта. Эффективность против госпитализации и смерти составляет 96,1%.