Министерство здравоохранения Франции сообщило, что из 79 случаев заражения коронавирусом 8 пациентов из Бретани заразились новым штаммом и умерли. Но, несмотря на типичные симптомы болезни, у них были отрицательные тесты на COVID-19.

В министерстве сообщили, что новый штамм инфекции пока не имеет буквенно-цифрового обозначения. Но это не первый вариант коронавируса, который научился избегать обнаружения.

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В прошлом месяце исследователи из Финляндии уже заявили, что идентифицировали штамм Fin-796H. Он, как и новый штамм из Франции, затрудняет обнаружение с помощью мазков с носогорла.

Стандартный лабораторный ПЦР-тест с обратной транскрипцией позволяет выявить специфический фрагмент РНК коронавируса. Но генетическое секвенирование показало, что штамм из Бретани характерен несколькими мутациями шиповидного белка, которые помогают вирусу не проявлять себя в диагностических тестах.

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Некоторые случаи инфицирования подтвердили или после анализа крови на антигены, или в результате изучения образцов мокроты пациентов тестом ОТ-ПЦР (ПЦР-тест с обратной транскрипцией). Оба эти метода не считаются типичными методами диагностики коронавируса. Это означает, что новый штамм может незаметно гулять по Франции и за ее пределами.

Но европейская диагностическая компания Novacyt Group объявила, что ее ПЦР-тест успешно обнаружил новый вариант SARS-CoV-2.

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