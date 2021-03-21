Во Франции новый штамм коронавируса: его нельзя обнаружить по мазкам из носа
Министерство здравоохранения Франции сообщило, что из 79 случаев заражения коронавирусом 8 пациентов из Бретани заразились новым штаммом и умерли. Но, несмотря на типичные симптомы болезни, у них были отрицательные тесты на COVID-19.
Источник:Insider
В министерстве сообщили, что новый штамм инфекции пока не имеет буквенно-цифрового обозначения. Но это не первый вариант коронавируса, который научился избегать обнаружения.
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В прошлом месяце исследователи из Финляндии уже заявили, что идентифицировали штамм Fin-796H. Он, как и новый штамм из Франции, затрудняет обнаружение с помощью мазков с носогорла.
Стандартный лабораторный ПЦР-тест с обратной транскрипцией позволяет выявить специфический фрагмент РНК коронавируса. Но генетическое секвенирование показало, что штамм из Бретани характерен несколькими мутациями шиповидного белка, которые помогают вирусу не проявлять себя в диагностических тестах.
Как обнаружили коронавирус, если ПЦР-тест не показал положительный результат
Некоторые случаи инфицирования подтвердили или после анализа крови на антигены, или в результате изучения образцов мокроты пациентов тестом ОТ-ПЦР (ПЦР-тест с обратной транскрипцией). Оба эти метода не считаются типичными методами диагностики коронавируса. Это означает, что новый штамм может незаметно гулять по Франции и за ее пределами.
Но европейская диагностическая компания Novacyt Group объявила, что ее ПЦР-тест успешно обнаружил новый вариант SARS-CoV-2.
8 из 8 больных умерли: что говорят в министерстве Франции
- Несмотря на то, что 8 из 8 инфицированных новым штаммом умерли, местные органы здравоохранения заявили, что пока нет оснований считать, что этот вариант опаснее или заразнее других.
- Генетический профиль нового штамма говорит о том, что у него нет общих черт с южноафриканским и британским вариантами, которые действительно более инфекционные.
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