Вслед за Чехией: во Франции обнаружили неизвестный ранее штамм коронавируса
Во французском историческом регионе Эльзасе зафиксировали новый штамм коронавируса. Его особенность – мутация фермента полимеразы.
Источник:DNA
О новом штамме коронавируса сообщило Региональное агентство здоровья региона Гранд-Эст. Данные поступили от больниц Страсбургского университета.
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Распространение этого штамма до настоящего времени не обнаруживали. Он характеризуется мутацией фермента полимеразы, который формирует полимеры нуклеиновых кислот.
Кроме этого, медики отметили, что в Эльзасе растет циркуляция "британского" штамма COVID-19. На прошлой неделе он составлял 81,1% среди выявленных случаев. А "южноафриканский" и "бразильский" штаммы составляют 5,6% заражений.
Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2
- Сейчас мутация коронавируса D614G является доминантной. Ее зафиксировали еще в начале 2020 года и с тех пор она распространилась по всему миру. Ученые считают, что она сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
- А "британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Также есть предостережение относительно южноафриканского штамма. Хотя он и не является смертельнее оригинального штамма, он на 50% заразнее. Ученые также опасаются, что он может иметь устойчивость к антителам. Если это действительно так, то в случае распространения этого штамма повышается риск возникновения повторных инфекций.
- Стоит заметить, что большинство выявленных мутаций коронавируса незначительны и не представляют опасности.
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