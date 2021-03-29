Во французском историческом регионе Эльзасе зафиксировали новый штамм коронавируса. Его особенность – мутация фермента полимеразы.

О новом штамме коронавируса сообщило Региональное агентство здоровья региона Гранд-Эст. Данные поступили от больниц Страсбургского университета.

К теме В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

Распространение этого штамма до настоящего времени не обнаруживали. Он характеризуется мутацией фермента полимеразы, который формирует полимеры нуклеиновых кислот.

Кроме этого, медики отметили, что в Эльзасе растет циркуляция "британского" штамма COVID-19. На прошлой неделе он составлял 81,1% среди выявленных случаев. А "южноафриканский" и "бразильский" штаммы составляют 5,6% заражений.

Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2