Министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что вопрос вакцинации детей беспокоит многих. Сейчас этот вопрос рассматривают и обсуждают.

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По словам министра, первые исследования лабораторий вакцин Pfizer и Moderna показали, что они безопасны для детей. Однако сперва надо провакцинировать еще десятки миллионов французов.

Только после этого это "возможно", потому что органы здравоохранения считают, что это может быть необходимо, по крайней мере, до 12 лет,

– сказал Веран.

Также он добавил, что для начала вакцинации детей надо получить разрешения:

от европейского агентства;

от французских органов здравоохранения.

"Мы, конечно, этого ожидаем (вакцинации детей – 24 канал). Мы получаем необходимые вакцины", – подытожил Веран.

К слову. Французская фармацевтическая компания Sanofi и британский партнер GSK завершили второй этап тестирования своей вакцины.

Профилактика COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала