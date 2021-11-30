Во Франции пятая волна коронавируса

Настораживает то, что страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в Европе. О высоких показателях заболеваемости сообщил французский министр здравоохранения Оливье Веран.

Внимание В ЕС смогут одобрить вакцину против штамма Омикрон уже через 3 – 4 месяца

Впервые с апреля в течение суток зарегистрировали более 43 тысяч инфицированных. Так, 20 апреля в стране зафиксировали 43 698 случаев заражения.

"Ситуация ухудшается", – заявил Веран.

Число госпитализаций возросло

Французский Минздрав также сообщил, что количество больных коронавирусом в больницах во вторник выросло на 389 до 10 249. Количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии также выросло на 25% только за последнюю неделю.

Охват вакцинацией

Пятая волна пандемии сильно ударила по Франции, несмотря на то, что страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в Европе.

По данным правительства, по меньшей мере 75,4% всего населения полностью привиты против коронавируса.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как вызывающий беспокойство.

Главное о мутации

Впервые о новом варианте коронавируса, который может быть опаснее штамма Дельта, заговорили британские исследователи 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, которые свидетельствуют о большей патогенности (способности к распространению) и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.

В ЕС уже сделали заявление, что в случае необходимости, вакцины против нового варианта коронавируса Омикрон могут принять за 3 – 4 месяца.