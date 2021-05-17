В пресс-службе компании сообщили, что испытания показали высокий уровень выработки антител уже после одной дозы препарата.

Читайте также Великобритания ввела электронные паспорта вакцинации

Промежуточные результаты второй фазы препарата Sanofi показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).

После одной инъекции у участников исследования проявлялся высокий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что свидетельствует о большом потенциале вакцины,

– рассказали исследователи.

Известно, что во втором этапе исследований участие приняли 722 добровольца. Впоследствии стартует основное исследование в рамках третьей фазы. Для этого этапа ученые планируют исследовать вакцину на 35 000 французов.

Во время исследования планируется выявить уровень эффективности против классического варианта коронавируса из Уханя и южноафриканского штамма.

Если вакцина будет успешной, ее могут утвердить в четвертом квартале 2021 года.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала