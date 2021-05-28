Эммануэль Макрон отметил, что сейчас рассматриваются все варианты относительно вакцинации некоторых групп населения.

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Президент Франции ответил на вопрос о том, как он относится к идее обязательной прививки от коронавируса для представителей определенных профессий.

"Все двери открыты", – сказал Макрон.

Франция с 31 мая начнет массовую вакцинацию всех желающих в возрасте от 18 лет. Также правительство объявило о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.

По данным Аппарата СНБО Украины, во Франции с начала эпидемии коронавируса выявили 5 697 081 случай инфицирования.

К сожалению, 109 327 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Свыше 389 тысяч человек выздоровели.

В мировом рейтинге по заболеваемости коронавирусом Франция занимает четвертое место после США, Индии и Бразилии.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала