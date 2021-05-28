Во Франции, вероятно, введут обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых людей

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для некоторых групп французского населения вакцинация против коронавирусной инфекции может быть обязательной.

Эммануэль Макрон отметил, что сейчас рассматриваются все варианты относительно вакцинации некоторых групп населения.

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Президент Франции ответил на вопрос о том, как он относится к идее обязательной прививки от коронавируса для представителей определенных профессий.

"Все двери открыты", – сказал Макрон.

Франция с 31 мая начнет массовую вакцинацию всех желающих в возрасте от 18 лет. Также правительство объявило о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков.

По данным Аппарата СНБО Украины, во Франции с начала эпидемии коронавируса выявили 5 697 081 случай инфицирования.

К сожалению, 109 327 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Свыше 389 тысяч человек выздоровели.

В мировом рейтинге по заболеваемости коронавирусом Франция занимает четвертое место после США, Индии и Бразилии.



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